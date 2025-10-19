Зеленський: Працюємо з партнерами у Європі, щоб збільшувати закупівлі американської далекобійної зброї та ППО

Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Україна веде перемовини з країнами Європи щодо збільшення обсягів закупівлі зброї в США через програму "Список пріоритетних вимог України" (PURL), зокрема, систем протиповітряної оборони та неназваного далекобійного озброєння, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Працюємо з партнерами у Європі, щоб розширити програму PURL і збільшувати закупівлі американської зброї. Зокрема, це ППО та деякі засоби нашої далекобійності. Наступного тижня будемо говорити з партнерами у Європі щодо нових внесків у програму PURL", - сказав Зеленський у зверненні у неділю.

Він повідомив, що зараз готуються "дуже важливі наші домовленості з деякими країнами щодо зброї та оборонних технологій". "Буде розширення наших можливостей. Команда Офісу зараз фіналізує одну угоду, яку ми вже кілька місяців готуємо", - розповів президент.

Зеленський повідомив, що в неділю були доповіді військових та Служби безпеки України щодо ситуації на фронті та про підготовку "певних наших кроків на фронті" у відповідь на удари окупантів.

"Ми говорили з головкомом Олександром Сирським, зокрема щодо нашої далекобійності. Є збільшення і щодо відстані, і щодо влучності наших далекобійних санкцій проти Росії. Фактично кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це працює на повернення Росії до реальності", - наголосив президент.

Як повідомляло Міністерство оборони України, PURL наразі є одним із ключових механізмів забезпечення України американською зброєю та оборонним обладнанням. За даними Кільського інституту світової економіки, військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першою половиною року, а більша частина військової підтримки зараз надходить через саме програму PURL, до якої входять союзники НАТО з Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Норвегії та Швеції.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва. Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

До програми вже долучилися Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція, Німеччина - оголосила про готовність виділити $500 млн на закупівлю американських озброєнь, Канада, Латвія. Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Люксембург оголосили про готовність долучитися до п’ятого пакета фінансування. Загальна сума внесків на цей час становить понад $2 млрд.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 15 жовтня заявив, що на додаток до шести союзників, які взяли на себе зобов’язання в рамках PURL – Нідерландів, Німеччини, Канади, Швеції, Норвегії та Данії, до цієї ініціативи долучилися інші союзники. Франція та Велика Британія, не взяли на себе жодних зобов’язань щодо PURL.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський сподівався, що загальний обсяг коштів за ініціативою PURL досягне $3,5 млрд у жовтні.