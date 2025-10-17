Військова допомога Україні скоротилася на 43% цього літа - ЗМІ

Кільський інститут світової економіки повідомив у вівторок, що військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першою половиною року, повідомляє Reuters.

"За даними інституту, більша частина військової підтримки зараз надходить через програму "Список пріоритетних вимог України" (PURL). До неї входять союзники НАТО з Бельгії, Канади, Данії, Німеччини, Латвії, Нідерландів, Норвегії та Швеції", пише агентство у п'ятницю.

Ініціатива PURL замінила пожертвування зброї США Україні та тепер вимагає від союзників оплати поставок зброї США.

Як повідомляло Міністерство оборони України, PURL наразі є одним із ключових механізмів забезпечення України американською зброєю та оборонним обладнанням.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - ініціатива США і НАТО, що дозволяє забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями через цілеспрямоване фінансування постачань американського виробництва. Країни-партнери вносять кошти у спільний фонд згідно з пріоритетним списком потреб, погодженим Україною з США та НАТО. Це дає змогу координувати внески, пришвидшити закупівлі та швидше доставляти на фронт те, що не можна замінити європейськими аналогами.

Як працює PURL. Формування списку потреб: Україна визначає критично важливі види озброєнь і техніки для оборони - зокрема системи ППО, артилерійські боєприпаси та інші стратегічні позиції. Спільне погодження: пріоритетні місячні потреби у цих номенклатурах узгоджуються спільно з НАТО та США. Фінансування союзників: країни НАТО (за винятком США) роблять фінансові внески для закупівлі затверджених пріоритетних американських зразків озброєнь. Постачання озброєнь: після збору фінансування Сполучені Штати забезпечують постачання необхідного озброєння, техніки та боєприпасів в Україну. Орієнтовна вартість місячної потреби становить близько 1 млрд доларів, що реалізується у вигляді двох пакетів по $500 млн.

Країни, що вже долучилися до PURL. Нідерланди - першими долучились до ініціативи, виділили 500 млн євро (приблизно 578 млн доларів) на закупівлю систем Patriot та інших засобів протиповітряної оборони. Данія, Норвегія, Швеція - спільно профінансували пакет на суму $495 млн, включаючи боєприпаси для HIMARS та інші критичні поставки. Німеччина - оголосила про готовність виділити $500 млн на закупівлю американських озброєнь. Канада - підтвердила внесок у розмірі $500 млн для забезпечення потреб України. Латвія - виділила 5 млн євро на підтримку ініціативи PURL.

Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія, Люксембург - оголосили про готовність долучитися до п'ятого пакета фінансування. Загальна сума внесків на цей час становить понад $2 млрд

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 15 жовтня заявив, що на додаток до шести союзників, які взяли на себе зобов'язання в рамках PURL – Нідерландів, Німеччини, Канади, Швеції, Норвегії та Данії, до цієї ініціативи долучилися інші союзники. "За результатами сьогоднішньої зустрічі ми маємо понад половину всіх союзників, тобто понад 16-17 союзників, які зараз зобов'язуються щодо PURL", - сказав він. Проте генсек не назвав, які саме країни долучилися.

Франція та Велика Британія, не взяли на себе жодних зобов'язань щодо PURL.

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський сподівався, що загальний обсяг коштів за ініціативою PURL досягне $3,5 млрд у жовтні.