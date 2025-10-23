Інтерфакс-Україна
Події
17:53 23.10.2025

Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

1 хв читати
Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ
Фото: сайт Президента України

Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ, використовувала різну далекобійну зброю для ударів на території бойових дій, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми ніколи не використовували далекобійну, по дуже важливих цілях на території Росії, американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну, у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було суто я б так сказав, на території бойових дій. Або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

Президент, коментуючи удари, зазначив, що Крим і тимчасово окуповані території на Сході України – це Україна, тому не можна говорити, що удари по Криму – це удари по території РФ.

Зараз, за словами президента, Україна використовує свої далекобійні можливості від 190 км до 3 тис. кілометрів. Він зазначив, що зараз питання в тому, "як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є".

Теги: #далекобійна_зброя #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:22 23.10.2025
Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

18:11 23.10.2025
Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

18:03 23.10.2025
Макрон на зустрічі із Зеленським запевнив у готовності посилити тиск на Москву

Макрон на зустрічі із Зеленським запевнив у готовності посилити тиск на Москву

17:51 23.10.2025
Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО

Зеленський і Мерц обговорили посилення української ППО

16:42 23.10.2025
Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти

Зеленський і Туск обговорили спільні оборонні проєкти

16:28 23.10.2025
Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих" у Лондоні

Зеленський та Макрон скоординували позиції напередодні зустрічі "Коаліції охочих" у Лондоні

15:32 23.10.2025
Прем’єр Чехії передав Зеленському в’язану брошку та підтвердив підтримку України

Прем’єр Чехії передав Зеленському в’язану брошку та підтвердив підтримку України

14:48 23.10.2025
Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

14:41 23.10.2025
Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

Україна пропонує Європі змінити порядок черги щодо систем Patriot - Зеленський

10:28 23.10.2025
Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

Кошта – Зеленському: Ми приймемо політичне рішення щодо фінпотреб України на 2026-2027 рр.

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Зеленський про результати зустрічі з Трампом: У нас є санкції по енергетиці РФ і немає зустрічі в Угорщині без України

Китай допомагає Росії і не зацікавлений у перемозі України - Зеленський

ПриватБанк за 9 міс.-2025 збільшив чистий прибуток на 5%

Зеленський закликав ЄС якнайшвидше ухвалити рішення щодо заморожених російських активів

ОСТАННЄ

Зеленський: Ми не хочемо, щоб хтось поклав план від РФ через третю країну, тому підготуємо певні пункти з Європою

Конгрес США розглядає двопартійний законопроєкт "Про стратегічне партнерство на східному фланзі" – посол

Відзнаку ім. О’Хейген Українського жіночого конгресу отримала військова медикиня Теплюк

РФ стирає авіабомбами Покровську агломерацію - 7 корпус ШР ДШВ

ПФУ отримав понад 160 заяв від переселенців на оформлення пільгових кредитів на житло

Ворог продовжує інфільтрацію в трикутнику Ямпіль-Лиман-Зарічне – DeepState

Голова ВАКС: Боюся, шо не встигнемо отримати нових суддів до травня 2026 року

Переведення між Нацгвардією та Збройними Силами тепер можливе онлайн

На Полтавщині депутата міськради підозрюють у недостовірному декларуванні на суму понад 200 млн грн

Мудра про призначення суддів: Те, що було в повноваженнях президента, не гальмувалося

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА