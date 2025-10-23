Зеленський: Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ

Фото: сайт Президента України

Україна ніколи не використовувала далекобійну американську зброю для ударів по території РФ, використовувала різну далекобійну зброю для ударів на території бойових дій, заявив президент Володимир Зеленський.

"Ми ніколи не використовували далекобійну, по дуже важливих цілях на території Росії, американську зброю. Це важливо. Ми використовували різну, у якої є непогані далекобійні можливості. Але це було суто я б так сказав, на території бойових дій. Або підготовки до відповідних виходів на бойові завдання з боку Російської Федерації", - сказав Зеленський під час пресконференції у Брюсселі.

Президент, коментуючи удари, зазначив, що Крим і тимчасово окуповані території на Сході України – це Україна, тому не можна говорити, що удари по Криму – це удари по території РФ.

Зараз, за словами президента, Україна використовує свої далекобійні можливості від 190 км до 3 тис. кілометрів. Він зазначив, що зараз питання в тому, "як мати додаткове фінансування для того, щоб виробляти масово ті далекобійні можливості, які в нас є".