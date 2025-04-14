Литва викликала представника посольства РФ через удар по Сумах

Російські дипломати також нестимуть відповідальність за роботу на злочинний режим РФ, заявили у Міністерстві закордонних справ Литви після російського ракетного удару по Сумах і викликати у зв'язку з цим представника посольства РФ у Литві.

"Після сьогоднішнього теракту, скоєного Росією в Сумах ми викликали представника посольства Росії у Вільнюсі. Особи, які стоять за цим нападом, не уникнуть правосуддя. Відповідальність також несуть усі, хто працює на злочинний режим Кремля, включаючи російських дипломатів", - йдеться в заяві МЗС Литви, опублікованій в соцмережі Х у неділю ввечері.

У понеділок вранці в МЗС заявили, що приспустили прапори біля будівлі посольства Литви в України, "оплакуючи жертв теракту, скоєного Росією у Сумах у Вербну неділю". "Цей жахливий напад – ще одне нагадування про зло, з яким ми маємо справу. Російський режим несе відповідальність і не уникне правосуддя", - йдеться в заяві.

Голова литовського зовнішньополітичного відомства Кястутіс Будрис (Budrys Kęstutis) назвав удар РФ по Сумах "черговим воєнним злочином Путіна" і "образою зусиль з припинення вогню". "Росія діє як терорист, навіть обговорюючи припинення вогню", - написав він в Х.

Міністр також повідомив, що закликав Європейський союз відповісти на цей удар 17-м пакетом санкцій проти РФ – "щодо СПГ, Росатому, тіньового флоту та окремих осіб". "Ми повинні посилити тиск на Путіна, щоб зупинити цю агресію", - написав міністр.