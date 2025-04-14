Інтерфакс-Україна
Події
11:41 14.04.2025

УЧХ надавав психологічну допомогу постраждалим через російську атаку БпЛА на Одесу

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УЧХ надавав психологічну допомогу постраждалим через російську атаку БпЛА на Одесу
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine/posts/pfbid03VV3HgQDhCoRrVvvuzaPXbXPtcvVZTABSkWkQSzjnPbXPxB23ZuQ1hnbRfJ5T87Wl

Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав першу психологічну допомогу постраждалим через російську атаку ударними БпЛА на Одесу.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювала на місці події. Волонтери чергували на місці для оперативного надання першої допомоги, надавали першу психологічну допомогу постраждалим, а також підтримували роботу рятувальників ДСНС України", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російської атаки ударними БпЛА по Одесі 13 увечері 13 квітня, постраждали 7 осіб. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі.

 

Теги: #одеса #тчху #учх

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