УЧХ надавав психологічну допомогу постраждалим через російську атаку БпЛА на Одесу

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Український Червоний Хрест (УЧХ) надавав першу психологічну допомогу постраждалим через російську атаку ударними БпЛА на Одесу.

"Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста в Одеській області працювала на місці події. Волонтери чергували на місці для оперативного надання першої допомоги, надавали першу психологічну допомогу постраждалим, а також підтримували роботу рятувальників ДСНС України", - повідомив УЧХ у понеділок у Фейсбуці.

За інформацією ДСНС України, внаслідок російської атаки ударними БпЛА по Одесі 13 увечері 13 квітня, постраждали 7 осіб. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, складське приміщення, СТО, медичний заклад та автомобілі.