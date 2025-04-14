Інтерфакс-Україна
Події
11:26 14.04.2025

Генсек ООН шокований російським ударом по Сумах

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Генсек ООН шокований російським ударом по Сумах

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш шокований і глибоко засмучений повідомленнями про ракетний удар, здійснений у неділю, 13 квітня, збройними силами РФ по місту Суми в Україні, сказано в заяві речника генсека Стефана Дюжарріка.

"Ця атака у Вербну неділю та на початку Страсного тижня є черговою у низці руйнівних атак на українські міста та села, які призводять до численних жертв серед мирного населення та широкомасштабних руйнувань цивільної інфраструктури. Генеральний секретар наголошує, що міжнародне гуманітарне право категорично забороняє атаки на мирних мешканців і цивільні об’єкти. Такі дії мають бути негайно припинені — всюди і без винятку", - говориться в заяві.

Генсек ООН повторно закликає до негайного і стійкого припинення вогню в Україні та підтверджує незмінну підтримку Організації Об’єднаних Націй усім конструктивним зусиллям, спрямованим на досягнення справедливого, тривалого й всеосяжного миру. В ООН підкреслили, що такий мир має ґрунтуватися на повазі до суверенітету, незалежності й територіальної цілісності України відповідно до Статуту ООН, норм міжнародного права та чинних резолюцій Організації Об'єднаних Націй.

Теги: #гуттеріш #ракетний_удар #суми

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