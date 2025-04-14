Глава МВС: Cеред поранених внаслідок ракетних ударів по Сумах 11 людей - у важкому стані

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Внаслідок ракетного удару РФ по Сумах в неділю 34 людини загинули, близько 40 перебуває в лікарні, 11 з них - у важкому стані, попередньо, йдеться про дію осколково-фугасної бойової частини ракети при зіткненні з поверхнею, повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"На даний момент 34 особи загинуло, з них – двоє дітей 2008 та 2013 р.н. 119 отримали поранення, близько 40 осіб перебуває в лікарні, з них 11 – в тяжкому стані", - сказав Клименко в ефірі Національного телемарафону в понеділок.

Міністр нагадав, що ворог наніс два удари по Сумах з проміжком 2–2,5 хвилини. "Удар по центру міста. Ракета – попередньо Іскандер М осколково-фугасної дії", - сказав глава МВС.

За його словами, швидкість цієї ракети становить більше 2 км за секунду. "За 100 км менше ніж за 45 секунд вона долітає… люди мають дуже швидко спускатися в укриття", - додав він.

Клименко уточнив, що ракетні удари були по навчальному корпусу місцевого університету та тролейбусу .

Відповідаючи на запитання, чи є підтвердження тому, що друга ракета була начинена осколковими елементами і вибухнула саме в повітрі, міністр сказав: "Експертиза ще триває. Я б не хотів раніше часу стверджувати на 100%, що була за ракета. Попередньо, те, що говорять криміналісти, експерти, Служба безпеки – це осколково- фугасна бойова частина. Вибух був саме при зіткненні з твердою поверхнею. В першому випадку це дорога, в другому – будівля".

"На жаль, все більше обстрілів прикордоння, саме міста Суми як обласного центру", - додав міністр.