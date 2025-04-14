Інтерфакс-Україна
Події
10:23 14.04.2025

Україна готова купити одну систему Patriot за $1,5 млрд - Зеленський

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Україна готова купити одну систему Patriot за $1,5 млрд - Зеленський

Україна готова купити одну систему ППО "Patriot" за $1,5 млрд, однак країні потрібно щонайменше 10 систем, щоб захистити деякі міста, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Одну систему, яка коштує 1,5 мільярда доларів, ми готові купити, а нам потрібно щонайменше 10 систем, щоб закрити деякі міста, тільки цивільні... Ми готові заплатити ці 1,5 мільярда доларів, ми знайдемо ці гроші і все заплатимо", - сказав Зеленський в інтерв'ю для CBS News.

За словами президента, другим варіантом захистом України є ліцензії на виробництво систем "Patriot" і ракет до них, про що Зеленський просив не лише адміністрацію Трампа, а і Байдена.

"Ми хотіли за це заплатити, отримати ліцензії, а потім зрозуміти, як, в які терміни ми можемо побудувати повноцінну систему закриття нашого неба", - пояснив Зеленський.

Він додав, що є країни, де стоять системи "Patriot", але там не ведуться військові дії. Ці системи можна було б передати Україні.

"Ми навіть були готові отримати їх (системи ППО - ІФ-У) в оренду. Розуміючи, що якщо буде якийсь виклик в тій чи іншій країні, якщо їх треба буде дуже швидко повернути, ми прийдемо", - зауважив президент.

Теги: #patriot #ппо

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