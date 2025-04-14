СБУ затримала інструктора Яворівського полігону, який отримав завдання від РФ ліквідувати командирів ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Львівщині подвійного агента, який одночасно працював на ФСБ РФ та російську воєнну розвідку (більш відому як ГРУ).

"За матеріалами справи, ворожим поплічником виявився інструктор Яворівського полігону. Його завдання від гру рф полягало у підготовці терактів проти командирів ЗСУ, які разом зі своїми підрозділами проходили бойову підготовку в місцевому навчальному центрі Сил оборони", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок.

Задокументовано, що агент отримав від куратора "карт-бланш" на вибір способу ліквідації українських військових.

"Так, за одним із сценаріїв, зрадник мав виготовити саморобний вибуховий пристрій (СВП), потім приховано закласти його в штабі або навчальному корпусі. Також агент розробляв варіант використання "втемну" свого колеги, який мав занести замасковану вибухівку на тренувальну локацію командирів", - зазначається в повідомленні.

За інформацією української спецслужби, ще одним способом убивства, який розглядав "кріт", був ракетний удар окупантів за координатами актуального зосередження українських захисників на полігоні.

Воєнна контррозвідка СБУ завчасно викрила ворожі наміри, задокументувала їх і затримала зрадника, коли він готував для свого куратора пропозиції з ліквідації.

Як наголошують в СБУ, під час розслідування встановлено контакти зрадника з куратором із ФСБ. За його вказівкою агент збирав інформацію про кількість та специфіку підрозділів, які тренуються на Яворівському полігоні.

Під час обшуків у затриманого вилучено три телефони із сім-картами, які він використовував для приховування контактів з окупантами.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.