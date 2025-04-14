Інтерфакс-Україна
Події
10:11 14.04.2025

Україна досягне дипломатичного вирішення війни - Зеленський

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Україна досягне дипломатичного вирішення війни - Зеленський
Фото: https://www.president.gov.ua/

Україна досягне дипломатичного вирішення війни, у майбутньому будуть різні формати перемовин, вважає президент України Володимир Зеленський.

"Безумовні переговори будуть. Вони будуть різні - як тристоронні, так і двосторонні. Будуть різні формати. Ми досягнемо дипломатичного вирішення цієї війни. Тому що Путін не може нас окупувати. А у нас не вистачає сил, щоб звільнити все", - сказав Зеленський в інтерв'ю для CBS News.

Президент наголосив, що Україна не визнаватиме свої тимчасово окуповані території російськими.

"Вони (росіяни - ІФ-У) будуть тиснути на нас через США і через деяких партнерів. Вони хочуть, щоб ми це визнали. Ми цього не зробимо", - додав президент.

Теги: #дипломатичний_шлях #війна

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