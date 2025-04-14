Минулої ночі збито 40 ворожих БпЛА, 11 безпілотників-імітаторів не досягли цілей

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Сили оборони України минулої ночі збили 40 ворожих БпЛА із 62, що атакували територію України, 11 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"У ніч на 14 квітня (із 20.30 13 квітня) противник атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у понеділок.

Повідомляється, що станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни. 11 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.