Семеро цивільних постраждали через ворожу атаку БпЛА по Одесі

Фото: Офіс генпрокурора

Семеро мирних жителів постраждали через ворожу атаку БпЛА по Одесі, повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 13 квітня з 21:50 до 22:50 збройні сили рф здійснили атаку безпілотниками по Одесі. Під ударами були об’єкти цивільної інфраструктури міста. Внаслідок атаки постраждали 7 мирних жителів. Їх госпіталізовано з мінно-вибуховими травмами та опіками", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у понеділок.

Повідомляється, що в результаті атаки було пошкоджено житлові будинки, приміщення приватних підприємств, медзаклади, магазини, СТО та щонайменше 37 транспортних засобів.

Також вночі 14 квітня ворог повторно атакував ударними безпілотниками цивільну інфраструктуру Одеси. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.