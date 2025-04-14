Інтерфакс-Україна
Події
08:45 14.04.2025

Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 181 од. автотехніки

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Окупанти за добу втратили 1310 осіб та 181 од. автотехніки
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1310 окупантів, 19 танків, 42 бронемашини, 59 артсистем, 119 БПЛА, а також 181 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 933980 (+1310) осіб, танків ‒ 10622 (+19) од, бойових броньованих машин ‒ 22130 (+42) од, артилерійських систем – 26222 (+59) од, РСЗВ – 1362 (+0) од, засоби ППО ‒ 1130 (+2) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32544 (+119), крилаті ракети ‒ 3145 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 44129 (+179) од, спеціальна техніка ‒ 3801 (+2)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога #війна

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