Інтерфакс-Україна
Події
04:32 14.04.2025

У гелікоптері, що потерпів авіакатастрофу в Нью-Йорку, були відсутні бортові самописці

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У гелікоптері, який впав у річку Гудзон у Нью-Йорку у четвер, були відсутні бортові самописці, повідомляє Reuters з посиланням на Національну раду з безпеки на транспорті США (NTSB).

Зазначається, що з гелікоптера Bell 206 не було знайдено жодних відео- чи фотореєстраторів, і жодне обладнання на повітряному судні не зафіксувало інформації, яка б могла допомогти розслідуванню.

Станом на 12 квітня водолази поліції Нью-Йорка продовжували пошуки частин гелікоптера, зокрема носійного гвинта, коробки передач, хвостового гвинта і хвостової балки, повідомили в агентстві. Деякі виявлені деталі гелікоптера були відправлені до лабораторій NTSB у Вашингтоні для перевірки.

За даними федерального слідства, судно пройшло останній серйозний огляд 1 березня і до катастрофи здійснило сім туристичних польотів. Слідчі оглянули два схожих гелікоптери у рамках розслідування і зустрілися із представниками New York Helicopter Charter, оператором судна, що розбилося, для вивчення експлуатаційних документів.

Водолази дістали із затонулого гелікоптера тіла жертв і пілота. Чотири людини загинули на місці події, ще двоє померли пізніше у лікарнях.

Як повідомлялося, 11 квітня неподалік від Манхеттена (Нью-Йорк, США) потерпів авіакатастрофу гелікоптер з екіпажом в кількості шести осіб, всі вони загинули.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/helicopter-fatal-new-york-crash-lacked-flight-recorders-ntsb-says-2025-04-13/

Теги: #гелікоптер #сша #аварія

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