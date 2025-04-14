Інтерфакс-Україна
Події
03:27 14.04.2025

Ворог дронами атакував Дніпропетровщину, є пошкодження – ОВА

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Російські війська в неділю атакували дронами Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог без упину атакував Нікопольщину. Дронами-камікадзе та з важкої артилерії цілив по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах", - написав він.

Глава ОВА зазначив, що фахівці ще обстежують території. Наразі відомо, що у населених пунктах росіяни понівечили 4 приватні будинки та адмінбудівлі. Серед потрощеного – господарська споруда та авто.

За словами Лисака, люди не постраждали.

Джерело: https://t.me/dnipropetrovskaODA/20855

Теги: #пошкодження #дніпропетровська #атаки

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