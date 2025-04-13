Інтерфакс-Україна
Події
21:42 13.04.2025

Частина мешканців Дарницького району залишилась без світла через аварію на обладнанні - ДТЕК

1 хв читати
Частина мешканців Дарницького району залишилась без світла через аварію на обладнанні - ДТЕК

У Дарницькому районі сталася аварія на обладнання, через що частина абонентів залишилась без електроенергії, повідомили у ДТЕК.

"Дарницький район Києва: через аварію на обладнанні частина жителів залишилась без світла", - сказано в повідомленні.

Так, без електропостачання залишилась будинків Дарницького району, зокрема на вулицях Бориспільській та Ялтинській.

Енергетики вже працюють на місцях і роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки аварії.

 

Теги: #київ #світло #аварія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 12.04.2025
У Києві рятувальники продовжують роботи на місці нічної атаки РФ

У Києві рятувальники продовжують роботи на місці нічної атаки РФ

12:48 12.04.2025
УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від російської атаки БпЛА в Києві

УЧХ розгорнув пункт допомоги для постраждалих від російської атаки БпЛА в Києві

09:02 12.04.2025
Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали троє людей, виникли масштабні пожежі

Унаслідок ворожої атаки на Київ постраждали троє людей, виникли масштабні пожежі

04:54 12.04.2025
У Києві через атаку БПЛА виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах — Кличко

У Києві через атаку БПЛА виникли пожежі у Святошинському та Дарницькому районах — Кличко

08:09 11.04.2025
Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

Аварійне вимкнення е/е сталося через негоду в 12 населених пунктах Полтавщини

00:38 11.04.2025
Шість людей загинуло внаслідок падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - ЗМІ

Шість людей загинуло внаслідок падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - ЗМІ

12:13 10.04.2025
Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ зросла до чотирьох людей

Кількість постраждалих від ворожої атаки на Київ зросла до чотирьох людей

10:28 10.04.2025
Внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали троє людей

Внаслідок нічної атаки ворога на Київ постраждали троє людей

09:34 10.04.2025
Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

Київ розраховує отримати понад 1,59 млрд грн пайових внесків за введені в експлуатацію у 2020-2022 рр. об’єкти

07:43 10.04.2025
Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ

Двоє цивільних постраждали внаслідок нічної атаки ворожих БпЛА на Київ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував лідерам за підтримку України, але наголосив на відсутності достатнього тиску на РФ

Зеленський про атаку Сум: Цієї п'ятниці минув рівно місяць як РФ відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню

Президентка Єврокомісії про атаку Сум: Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України

Кількість загиблих у Сумах від ракетного удару РФ збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини - ДСНС

РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах

ОСТАННЄ

Прем'єр Нідерландів закликав надавати Україні засоби ПВО для захисту від російських атак

Рубіо про атаку РФ на Суми: Це трагічне нагадування, чому Трамп витрачає стільки часу і зусиль на досягнення миру

Увечері неділі ЗС РФ знову скинули вибухівку з БпЛА по мешканцю Херсонщини – ОВА

Зеленський подякував лідерам за підтримку України, але наголосив на відсутності достатнього тиску на РФ

УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам

Зеленський про атаку Сум: Цієї п'ятниці минув рівно місяць як РФ відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню

Президентка Єврокомісії про атаку Сум: Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України

Унаслідок артобстрілу окупантів постраждав мешканець Запорізького району

Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА