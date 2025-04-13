21:42 13.04.2025
Частина мешканців Дарницького району залишилась без світла через аварію на обладнанні - ДТЕК
У Дарницькому районі сталася аварія на обладнання, через що частина абонентів залишилась без електроенергії, повідомили у ДТЕК.
"Дарницький район Києва: через аварію на обладнанні частина жителів залишилась без світла", - сказано в повідомленні.
Так, без електропостачання залишилась будинків Дарницького району, зокрема на вулицях Бориспільській та Ялтинській.
Енергетики вже працюють на місцях і роблять все можливе, щоб ліквідувати наслідки аварії.