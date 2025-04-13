Інтерфакс-Україна
Події
19:35 13.04.2025

Президентка Єврокомісії про атаку Сум: Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України

1 хв читати
Президентка Єврокомісії про атаку Сум: Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України

Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України, заявила президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на Росію, доки не припиниться кровопролиття та не буде досягнуто справедливого та тривалого миру на умовах України", - написала вона в соцмережі Х.

Для дотримання режиму припинення вогню терміново необхідні рішучі заходи, підкреслила вона.

Глава ЄК наголосила, що "варварський напад, який став ще більш мерзенним, коли люди мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю".

"Ця остання ескалація є похмурим нагадуванням: Росія була і залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. Жертви сьогоднішньої атаки, їхні родини та всі українці в наших серцях. Сьогодні і кожен день. Європа підтримує Україну та Президента Володимира Зеленського", - підсумувала фон дер Ляєн.

 

 

Теги: #обстріл #суми

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 13.04.2025
УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам

УЧХ надає першу психологічну допомогу постраждалим від ракетного удару РФ по Сумам

18:35 13.04.2025
Кількість загиблих у Сумах від ракетного удару РФ збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини - ДСНС

Кількість загиблих у Сумах від ракетного удару РФ збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини - ДСНС

18:32 13.04.2025
РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах

РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах

18:07 13.04.2025
У Вербну неділю Росія вдарила балістикою по Сумах, використавши касетні боєприпаси – посол Брінк

У Вербну неділю Росія вдарила балістикою по Сумах, використавши касетні боєприпаси – посол Брінк

18:04 13.04.2025
Міністр закордонних справ Фінляндії про атаку на Суми: потрібно послаблювати військову машину РФ та встановити чіткий термін припинення вогню

Міністр закордонних справ Фінляндії про атаку на Суми: потрібно послаблювати військову машину РФ та встановити чіткий термін припинення вогню

18:02 13.04.2025
Світові лідери реагують на ракетну атаку РФ на Суми

Світові лідери реагують на ракетну атаку РФ на Суми

17:21 13.04.2025
Саме повторний ракетний удар по Сумах спричинив масові жертви - МВА

Саме повторний ракетний удар по Сумах спричинив масові жертви - МВА

16:39 13.04.2025
Стармер: Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах

Стармер: Я шокований жахливими атаками Росії на цивільне населення в Сумах

16:31 13.04.2025
На Сумщині 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби

На Сумщині 14, 15 та 16 квітня оголошено Дні жалоби

16:22 13.04.2025
Келлог: Атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності

Келлог: Атака російських військ на цивільні об'єкти в Сумах у Вербну неділю перетинає будь-які межі пристойності

ВАЖЛИВЕ

Зеленський подякував лідерам за підтримку України, але наголосив на відсутності достатнього тиску на РФ

Зеленський про атаку Сум: Цієї п'ятниці минув рівно місяць як РФ відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню

Кількість загиблих у Сумах від ракетного удару РФ збільшилась до 34 осіб, серед них дві дитини - ДСНС

РФ отримає невідворотну відплату, заявили в Генштабі ЗСУ у відповідь на удар по Сумах

ДСНС: Кількість постраждалих в Сумах зросло до 99 осіб, серед них – 11 дітей

ОСТАННЄ

Увечері неділі ЗС РФ знову скинули вибухівку з БпЛА по мешканцю Херсонщини – ОВА

Зеленський подякував лідерам за підтримку України, але наголосив на відсутності достатнього тиску на РФ

Зеленський про атаку Сум: Цієї п'ятниці минув рівно місяць як РФ відкинула пропозицію США про повне і безумовне припинення вогню

Унаслідок артобстрілу окупантів постраждав мешканець Запорізького району

Президент Словаччини закликав міжнародне товариство докласти дипломатичних зусиль і тиску, щоб зупинити РФ

Кількість жертв російських атак у Херсоні у неділю зросла до трьох людей

Українські зброярі створили новий гранатомет

Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини - ОВА

Окупанти забрали життя ще одного мешканця Херсону

Сили безпілотних систем продемонстрували роботу українського лазерного комплексу "Тризуб"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА