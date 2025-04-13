Президентка Єврокомісії про атаку Сум: Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України

Європа продовжуватиме чинити тиск на РФ, поки не настане справедливий мир на умовах України, заявила президентка Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Європа продовжуватиме звертатися до партнерів і чинити сильний тиск на Росію, доки не припиниться кровопролиття та не буде досягнуто справедливого та тривалого миру на умовах України", - написала вона в соцмережі Х.

Для дотримання режиму припинення вогню терміново необхідні рішучі заходи, підкреслила вона.

Глава ЄК наголосила, що "варварський напад, який став ще більш мерзенним, коли люди мирно зібралися, щоб відсвяткувати Вербну неділю".

"Ця остання ескалація є похмурим нагадуванням: Росія була і залишається агресором, грубо порушуючи міжнародне право. Жертви сьогоднішньої атаки, їхні родини та всі українці в наших серцях. Сьогодні і кожен день. Європа підтримує Україну та Президента Володимира Зеленського", - підсумувала фон дер Ляєн.