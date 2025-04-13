Одна людина загинула, п'ятеро поранені внаслідок ворожих обстрілів Донеччини - ОВА

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В Донецькій області внаслідок ворожих обстрілів у неділю, 13 квітня, загинула одна людина, дістали поранень п'ятеро, повідомила обласна військова адміністрація.

"У Комарській громаді росіяни обстріляли центр Новохатського — влучили у будинок, вбили 67-річну жінку і поранили трьох людей. Крім того, 1 людина сьогодні отримала поранення у Покровську, їдучи на автомобілі, і ще 1 — вдома у Малинівці Гродівської громади", йдеться у повідомленні ОВА у телеграм у неділю.

Також під вогнем сьогодні були Костянтинівська і Лиманська громади. "Навіть у Вербну неділю росіяни продовжують вбивати мирних жителів по всій лінії фронту", - зазначили в ОВА.