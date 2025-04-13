РФ зруйнувала будівлі Сумського державного університету

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Російські окупанти зруйнували будівлі Сумського державного університету, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Цинічний та жорстокий удар росіян по центру міста Суми. (…) Зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки. Російські терористи нестимуть відповідальність за свої злочини. Світ мусить діяти. Більше, ППО, більше зброї, більше санкцій проти рф — це збережені життя тисяч мирних людей", – зазначив прем’єр-міністр України.

Як повідомлялося, станом на 12.20 відомо про 21 загиблого та 83 поранених (серед них – 7 дітей) у Сумах внаслідок ракетного удару двома балістичними ракетами поспіль.