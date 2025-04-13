Інтерфакс-Україна
Події
12:05 13.04.2025

За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено – МВС

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За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено – МВС
Фото: https://t.me/Klymenko_MVS/1381

За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"За попередніми даними, 21 людина загинула та ще щонайменше 20 поранено на цю хвилину. Люди постраждали прямо посеред вулиці, в автівках, громадському транспорті, в будинках", - написав він у телеграмі.

Служби МВС організовують рятувальні та ліквідаційні роботи в Сумах.

"Прямісінько в центр міста росія поцілила балістикою. Саме тоді, коли на вулиці було багато людей. Свідоме знищення цивільних у велике церковне свято. З перших хвилин на місця уражень прибули рятувальники та поліцейські. Багато жертв", - зазначив він.

За словами міністра, поліція обмежила доступ до зони ураження. "Розгортаємо штаб для прийому заяв та надання допомоги потерпілим. Психологи ДСНС та поліції працюють з постраждалими. Слідчі, криміналісти на місцях ударів - збирають докази, документують жорстокий воєнний злочин рф проти цивільного населення", - написав Клименко.

Теги: #загиблі #поранені #клименко #ракетний_удар #суми

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