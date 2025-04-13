Упродовж доби зафіксовано 120 бойових зіткнень - Генштаб

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Протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі.

" Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 135 авіаційних ударів, скинув 249 керованих бомб. Крім цього, здійснив понад 6600 обстрілів, з них 157 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2709 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб