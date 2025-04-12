Інтерфакс-Україна
Події
16:45 12.04.2025

Глава Міндовкілля анонсувала відкриття ще однієї сонячної електростанції в Чорнобилі влітку

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Глава Міндовкілля анонсувала відкриття ще однієї сонячної електростанції в Чорнобилі влітку

Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук анонсувала відкриття ще однієї сонячної електростанції в м. Чорнобиль на початку літа.

"Я дуже сподіваюся, що на початку літа ми вас запросимо на відкриття другої такої станції, вже більш потужної, і будемо і далі розвиватися в цьому напрямку", - сказала вона журналістам під час преспідходу в Чорнобилі.

В суботу, 12 квітня, міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук, посол Іспанії в Україні Рікардо Лопесо-Аранда Хагу та секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко взяли участь у відкритті фотоелектричної станції у Чорнобильській зоні відчуження.

На уточнююче запитання агентства "Інтерфакс-Україна" міністр повідомила, що наступна станція повинна стати потужнішою приблизно на 2 МБ.

Теги: #сес #чорнобиль

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