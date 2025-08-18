Інтерфакс-Україна
Економіка
12:16 18.08.2025

Ощад на початок серпня видав енергокредитів фізособам на понад 1 млрд грн – спецпроєкт

Ощадбанк на початок серпня 2025 року видав більше 1,5 тис. кредитів за державною програмою "Енергонезалежність фізичних осіб-власників домогосподарств" на суму 561,8 млн грн, йдеться у спецпроєкті "ОЩАДлива енергетика" про енергоефективні кейси бізнесу та фізичних осіб, реалізовані спільно з банком.

Там зазначається, що частка Ощадбанку на ринку з видачі кредитів за цією держпрограмою, започаткованою 20 липня 2024 року, яка передбачає до 480 тис. грн фінансування обладнання, що виробляє енергію з альтернативних джерел, під 0%, становить понад 60%.

Крім того, на цей час Ощад видав "кеш-кредитів" на енергонезалежність за власною програмою на суму 559 млн грн на придбання теплових котлів, генераторів, СЕС, теплових насосів, зарядних станцій. Вона передбачає в тому числі кредити на придбання альтернативних джерел енергії до 500 тис. грн строком від одного до п'яти років.

"Ми бачимо, що все більше українців інвестують у власну енергонезалежність. Сонячні станції, акумулятори чи теплові насоси – це не лише про економію та комфорт, а й про впевненість, що дім матиме електрику за будь-яких умов. Досвід наших клієнтів показує, що завдяки доступному фінансуванню кожен може зробити свій дім енергонезалежним і при цьому ще й економити кошти. Наше завдання зробити цей шлях максимально простим і зрозумілим", – прокоментував директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку Володимир Москаленко.

Клієнти банку-фізичні особи в інтерв’ю "Енергореформі" в рамках спецпроєкту "ОЩАДлива енергетика", зазначили, що таке кредитування допомогло їм вирішити питання власної енергонезалежності в умовах можливого відключення світла через руйнування РФ енергосистеми, а також зменшити на порядок рахунки за електроенергію. Водночас вони також розраховують, зокрема, на суттєву економію з оплати електроенергії тоді, коли буде відмінене її субсидування для населення.

