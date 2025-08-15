ОЩАДлива енергетика: чому домашні СЕС набирають популярності й від чого рятують своїх власників

Проєкт агентства "Інтерфакс-Україна" з енергетики "Енергореформа" в рамках спецпроєкту з Ощадбанком розповідає історії його клієнтів, яким власна енергетика допомагає працювати й розвиватись.

"На моє рішення встановити власну домашню СЕС вплинуло декілька факторів. Перше, це війна в країні й відключення електроенергії, які раніше були дуже частими. По-друге, це енергоефективність, тобто в моєму випадку можливість платити за електрику менше. І по-третє, це свого роду допомога державі, аби менше брати електроенергії в неї, забезпечити себе самому", – пояснює один з клієнтів Ощадбанку Олег.

Він встановив дахову СЕС 10 кВт з двома акумуляторами по 10 кВт, взявши в еквіваленті приблизно $10 тисяч кредиту на 10 років під нуль відсотків і без будь-якого власного внеску за винятком незначної комісії банку та адміністративних платежів.

Його будинок у Київській області повністю "живе" на електриці, і до встановлення СЕС рахунки в середньому сягали приблизно 2-2,5 тис. грн. Станцію запустили в грудні 2024 року – рахунки стали на порядок нижчими, адже, як каже Олег, все в будинку тепер працює "від сонця".

"Взимку трохи більше доплачували, бо сонячний день короткий, і воно не покривало всю потребу, а весна-літо платимо, може, гривень 200", – розповідає чоловік.

З розмови з Олегом: "У мене 18 панелей на даху, які дивляться на південь та захід. Запрограмували інвертор так, щоб він вдень заряджав акумулятор, а коли сонце ховається, віддавав на будинок накопичену електроенергію. Акумулятори заряджаються на 100% з шостої ранку десь до дванадцятої дня".

Кілька денних годин в теплу пору – приблизно з 12 до 18 Олег має надлишок електрики, і каже, що хотів би мати можливість віддавати його в мережу, а коли його не вистачатиме, брати з мережі: кіловат за кіловат. Втім, Net Billing (саме так називається бажаний Олегу процес) кредитний договір не передбачає, бо спрямований винятково на самозабезпечення споживачів.

Водночас тепер йому не доводиться обмежувати роботу кондиціонера, який найбільше необхідний у спекотні дні мамі.

"Мама справді щаслива. Їй комфортно, і при цьому вона не думає, що багато "намотає". Фактично безкоштовна електрика", – зазначає Олег.

Він додає, що й дочка, яка має електрокар, теж користується перевагами домашнього сонця – то ми його заряджали переважно тільки вночі, щоб було наполовину дешевше, а тепер це можна робити протягом дня, особливо коли сонце яскраве.

З розмови з Олегом: "Я розумію, що кредит віддаю, значить, сплачую більше грошей, ніж платив би за електроенергію. Але я маю надію, що СЕС буде працювати понад 10 років – мінімум 20 років чи більше, тому я 100% заощаджую на електриці. Тим більше не факт, що вона не подорожчає за якийсь час. Якщо ми йдемо в Європу, то й за електроенергію будемо платити по-європейськи, а не так, як сьогодні – 4,32 грн/кВт*год. Чи будуть зарплати європейськими – питання".

Олег був одним з перших, хто оформлював у філії Ощаду кредит за започаткованою 20 липня 2024 року державною програмою "Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств", яка передбачає до 480 тис. грн фінансування обладнання, що виробляє енергію з альтернативних джерел, під 0%.

"Мені пощастило з керівником відділення. За мене просто-таки вхопилися, коли я прийшов запитувати про кредит. Хоча й для працівників банку це було новим, але разом вчилися і все швидко пройшли. Дуже багато від персоналу залежить. І я, мабуть, з тих людей, хто більше цінить клієнт-сервіс. Може, трохи більше сплачу, але піду до тих, хто дасть мені цей сервіс", – розповідає Олег.

Його влаштувало також те, що він сам знайшов підрядника для встановлення станції, і банк перерахував кошти вже безпосередньо йому.

"Протягом двох місяців мені все це встановили, зібрали, а я тільки відзвітував банку, що все працює. За місяць я зробив перший внесок за кредитом. До цього я нікуди нічого не платив, крім невеликої одноразової комісії при оформленні кредиту. Так що все вийшло дуже вигідно, зручно і швидко", – ділиться досвідом Олег.

ДОВІДКА: На початок серпня 2025 року Ощад видав більше 1,5 тисяч кредитів за державною програмою "Енергонезалежність фізичних осіб – власників домогосподарств" на суму 561,8 млн грн. Його частка на ринку становить понад 60%.

"Добре, що держава про нас трошки потурбувалась й зробила нульовий кредит на сонячні станції. Півроку я вивчав, яка станція потрібна для нашого будинку. Потім знайшов підрядників, у яких є сервісні центри, акредитовані в Україні. Обрав обладнання, і для мене було головним наявність гарантії на 5 років. І все", – розповідає про свій досвід встановлення СЕС ще один клієнт Ощаду Андрій, який разом із дружиною Оленою підключив СЕС 10 кВт з акумулятором такої ж потужності. Скористались тією ж держпрограмою, що й Олег: 460 тис. грн на 10 років під 0%.

З розмови з Андрієм: "СЕС ми поставили в грудні минулого року. Коли пару днів похмурих, то зрозуміло, що з мережі трошки брали, зовсім трошки. Зараз, коли сонячні дні, вистачає з головою. З лютого не платимо за електрику взагалі нічого. Це при тому, що в будинку все на ній. Плюс заряджаємо два електрокари, які придбали, коли встановили СЕС. Удень будинок живиться безпосередньо з панелей, увечері – з акумулятора".

Олена розповідає, що стабільне електропостачання їй потрібне як повітря: жінка працює з дому, і за профілем роботи має постійно бути з електрикою та Інтернетом. Ділиться, що втрачала немалі гроші, коли були відключення. Хоч їх зараз і немає, але ризикувати не стали: щойно дізнались про можливість оформити вигідний кредит, скористались нею.

Сім’я зараз будується, і власних коштів на зелену електрифікацію не має, тому кредит виявився дуже доречним.

Андрій звертає увагу на його переваги не тільки в нульовій ставці, а й у тому, що зафіксований у гривні.

"Що б не було з курсом, протягом 10 років 4 тисяч грн на місяць сплачуємо за обладнання, і все", – наголошує чоловік.

Його дружина говорить, що вже рекомендує всім сусідам робити подібне, настільки їй подобається енергонезалежність.

"До нас на екскурсію їздять, показую, як все влаштовано, розказую про цей кредит. І багато моїх друзів вже роблять подібне. Також рекомендуємо інсталяторів, які мені це все робили. Чудова бригада", – додає Андрій.

При цьому він зауважує, що бригаду шукав сам, і зазначає, що вона має бути офіційною: "Бригада має офіційно працювати. Чи ФОП, чи ТОВ. Банк гроші готівкою не дає, а перекидає підряднику".

Андрій підкреслює, що свідомо обрав локальну СЕС замість "зеленого" тарифу, хоча за умовами кредиту не має права продавати електроенергію в мережу.

"Коли маєш електромобіль і повністю електрифікований будинок, то набагато більша економія на електриці, ніж заробляється на зеленому тарифі. Це питання я теж враховував, коли розбирався зі встановленням СЕС", – пояснює чоловік.

З розмови з Андрієм: "Енергію сонця рекомендую всім. З власною СЕС я взагалі не відчуваю, чи вмикається світло, чи вимикається. При цьому не економимо. І дивлюся по своєму й сусідніх селах, що з'являються нові й нові панелі. Ми в селі, може, десяті були, хто їх поставив, і тепер, мабуть, третина села вже з панелями. Особливо на нових будинках".

Ще один клієнт Ощаду Василь Харченко з Вінницької області брав цільовий кредит готівкою на інвертор для СЕС 10 кВт за власною програмою банку "кеш-кредит", яка передбачає в тому числі кредити на придбання альтернативних джерел енергії до 500 тис. грн строком від 1 до 5 років.

"Рішення про власну генерацію пов’язане з війною і відключеннями, які бувають і без обстрілів. Коли в селі внучата, без електрики важко", – ділиться досвідом Василь.

За його підрахунками, економія на електроенергії завдяки власній СЕС становить до 75%, тому прогнозує окупність своїх вкладень приблизно у 5 років, навіть з урахуванням відсотка за кредитом, що був встановлений за пільговою ставкою для енергообладнання в 21%.

Кредит готівкою на придбання інвертора, на його думку, – це зручно, оскільки його вдалось дуже швидко оформити, тільки підтвердивши цільове призначення. Також за умовами кредиту не треба було шукати підрядника, тому підключили інвертор у приватному порядку.

ДОВІДКА: На початок серпня Ощад видав "кеш-кредитів" на енергонезалежність за власною програмою на суму 559 млн грн на придбання теплових котлів, генераторів, СЕС, теплових насосів, зарядних станцій. У банку зазначають, що програма не має обмежень щодо клієнтів і має значний попит серед українців не тільки через умови отримання коштів, а й через зручність оформлення як офлайн, так і онлайн.

Коментар Ощаду

"Ми бачимо, що все більше українців інвестують у власну енергонезалежність. Сонячні станції, акумулятори чи теплові насоси – це не лише про економію та комфорт, а й про впевненість, що дім матиме електрику за будь-яких умов. Досвід наших клієнтів показує, що завдяки доступному фінансуванню кожен може зробити свій дім енергонезалежним і при цьому ще й економити кошти. Наше завдання зробити цей шлях максимально простим і зрозумілим", – зазначив директор департаменту продуктів та технологій роздрібного бізнесу Ощадбанку Володимир Москаленко.