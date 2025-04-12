Інтерфакс-Україна
Події
13:43 12.04.2025

Глава Міндовкілля та посол Іспанії відкрили в Чорнобильській зоні відчуження сонячну електростанцію

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Глава Міндовкілля та посол Іспанії відкрили в Чорнобильській зоні відчуження сонячну електростанцію

Міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук, посол Іспанії в Україні Рікардо Лопесо-Аранда Хагу, та секретар Рада національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко взяли участь у відкритті фотоелектричної станції у Чорнобильській зоні відчуження, повідомляє відділ з публічних комунікацій та зв’язків з громадськістю Міндовкілля.

"Реалізація проєкту вартістю понад 30 млн грн стартувала у 2019 році і була зупинена з початком повномасштабного вторгнення. Але восени 2024 року цей процес вийшов на фінішну пряму. Сьогодні сонячна станція повністю готова до введення в експлуатацію та під’єднана до об’єднаної енергосистеми України. Це – 2244 монокристалічні сонячні модулі на площі 13 тис. кв. м", - зазначила Гринчук.

За її словами, поява станції – це успіх, який є продовженням амбітного плану з розвитку відновлюваної енергетики в зоні відчуження.

"Особлива подяка за підтримку в реалізації цього проєкту Уряду Іспанії. Іспанія має план до 2030 року перейти на 70% "зеленої" енергетики в економіці і підтримує нас на шляху до енергоефективності. Ця країна є ключовим фінансовим партнером у створенні нової сонячної станції. Будівництво відбулося за кошти, які було виділено Урядом Іспанії за квоти на викиди парникових газів у межах Кіотського протоколу. Це надважливе та дуже своєчасне вкладення у нашу "зелену" енергетику", - зазначила міністерка.

Гринчук також ознайомилася з результатами реалізації ще одного напрямку нашого співробітництва з партнерами – автоматизованою системою контролю за нерозповсюдженням радіоактивних забруднень. Його реалізовано за підтримки Європейського Союзу для модернізації стаціонарних радіометрів контролю автомобільного транспорту і вантажів на КДП, які були знищені під час окупації Чорнобильської зони відчуження.

Міністр оглянула наслідки атаки РФ на Арку НБК, де тривають роботи з оцінки збитків, пошук ефективних рішень та планування відновлення функціоналу конфайменту.

Теги: #зона_відчуження #сес

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