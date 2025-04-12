Інтерфакс-Україна
Події
15:04 12.04.2025

Зеленський співчуває родині і побратимам Павла Іванова, який загинув у бою на F-16

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Зеленський співчуває родині і побратимам Павла Іванова, який загинув у бою на F-16
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родині і побратимам 26-річного капітана Павла Іванова, який загинув 12 квітня у бою на F-16, йдеться у його телеграм-каналі.

"Були необхідні доповіді військових щодо цієї бойової ситуації. Зʼясовуємо всі обставини", - зазначив президент.

Він наголосив, що українські F-16, "міражі", МіГи, уся бойова авіація героїчно виконує військові завдання, захищаючи нашу державу та підтримуючи наземні операції.

"Повітряні сили залучені й до захисту України від російських ракет та дронів", - йдеться у дописі.

"Пишаємося нашими воїнами. Відповімо сильно і влучно. Слава Україні!", - написав Зеленський.

Теги: #павло_іванов #f_16 #співчуття #загибель

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