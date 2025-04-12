Інтерфакс-Україна
Події
11:33 12.04.2025

На Донеччині одна людина загинула, четверо дістали поранень через ворожі обстріли

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На Донеччині одна людина загинула, четверо дістали поранень через ворожі обстріли
Фото: Донецька ОВА

Російські війська масовано обстріляли Донецьку область, влучання відбулись в 11 населених пунктах, одна людина загинула, ще чотири - дістали поранень, повідомляє Національна поліція України.

"За добу поліція зафіксувала 3 531 обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Влучання відбулись в 11 населених пунктах… У Покровську росіяни вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Одна людина травмована у Гришиному Покровської громади та одна – у Зарічному Лиманської громади. Костянтинівку ворог обстріляв бомбами "КАБ-250" та дронами, один з яких поцілив по цивільному авто – є поранений", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграмі у суботу.

За даними поліцейських, руйнувань зазнали 32 цивільних об’єкти, з них 12 житлових будинків.

Теги: #донецька_область #обстріли

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