На Донеччині одна людина загинула, четверо дістали поранень через ворожі обстріли

Фото: Донецька ОВА

Російські війська масовано обстріляли Донецьку область, влучання відбулись в 11 населених пунктах, одна людина загинула, ще чотири - дістали поранень, повідомляє Національна поліція України.

"За добу поліція зафіксувала 3 531 обстріл по лінії фронту та житловому сектору. Влучання відбулись в 11 населених пунктах… У Покровську росіяни вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок. Одна людина травмована у Гришиному Покровської громади та одна – у Зарічному Лиманської громади. Костянтинівку ворог обстріляв бомбами "КАБ-250" та дронами, один з яких поцілив по цивільному авто – є поранений", - ідеться в повідомленні Нацполіції в телеграмі у суботу.

За даними поліцейських, руйнувань зазнали 32 цивільних об’єкти, з них 12 житлових будинків.