УЧХ передав на Херсонщину два потужних генератори – ОВА

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Український Червоний Хрест (УЧХ) передав два потужних генератори для об'єкту інфраструктури та медичного закладу міста Херсон, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА).

"Постійні ворожі обстріли та атаки дронів призводять до перебоїв зі світлом. Щоб підтримати критичну інфраструктуру, Український Червоний Хрест передав два потужних генератори. Один — для Херсонського Водоканалу, другий — для однієї з медичних установ міста", - ідеться у повідомленні ОВА в телеграмі у суботу.

В ОВА подякували УЧХ за системну підтримку Херсонщини.