Інтерфакс-Україна
Події
08:57 12.04.2025

Окупанти атакували БПЛА Дніпропетровщину, є пошкодження житла та інфраструктури

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Окупанти атакували БПЛА Дніпропетровщину, є пошкодження житла та інфраструктури

Російські війська в ніч на суботу атакували Дніпропетровську область та Дніпро, пошкоджені житло та інфраструктура, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджений приватний будинок. Пожежу, що виникла в оселі в Павлоградському районі, рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство. FPV-дронами агресор вдарив по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Безпілотником також атакував Синельниківщину. Зачепило лінію електропередач", - написав він в тлеграм-каналі.

За словами Лисак, всюди без загиблих та постраждалих.

Також підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 17 БпЛА.

 

 

 

 

Теги: #дніпро #обстріли

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