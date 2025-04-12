Окупанти атакували БПЛА Дніпропетровщину, є пошкодження житла та інфраструктури

Російські війська в ніч на суботу атакували Дніпропетровську область та Дніпро, пошкоджені житло та інфраструктура, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Через атаку БпЛА у Дніпрі пошкоджений приватний будинок. Пожежу, що виникла в оселі в Павлоградському районі, рятувальники загасили. Понівечене також фермерське господарство. FPV-дронами агресор вдарив по Нікопольщині – райцентру і Марганецькій громаді. Безпілотником також атакував Синельниківщину. Зачепило лінію електропередач", - написав він в тлеграм-каналі.

За словами Лисак, всюди без загиблих та постраждалих.

Також підрозділи ПвК "Схід" знищили над областю 17 БпЛА.