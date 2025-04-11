Інтерфакс-Україна

Події

22:26 11.04.2025

Голови МЗС України та Естонії обговорили протидію російському тіньовому флоту

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів розмову з міністром закордонних справ Естонії Маргусом Тсахкною.

"Під час нашої розмови міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна повідомив мені про затримання естонськими ВМС незареєстрованого російського тіньового нафтового танкера. Я глибоко вдячний Естонії за її послідовну позицію та лідерство у протидії російському тіньовому флоту, підвищенню вартості війни для агресора та зміцненню нашої спільної безпеки", - написав Сибіга в соцмережі Х.

Крім того, обговорювався розвиток двосторонніх стосунків між країнами.

"Ми також координували подальші спільні зусилля щодо розвитку нашого двостороннього діалогу та забезпечення справедливого миру для України та всієї Європи", - вказав міністр.

Як повідомлялося, у п’ятницю, 11 квітня, Військово-морські сили Естонії затримали судно без прапора будь-якої держави, на яке раніше було накладено санкції. Пізніше стало відомо, що мова йде про нафтовий танкер Kiwala.

За даними українського державного порталу WarSanctions, це корабель російського "тіньового флоту" IMO 9332810, який експортує підсанкційну російську сиру нафту та нафтопродукти до третіх країн. Судно перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії у зв'язку із задіяністю у перевезенні російської нафти та/або нафтопродуктів з РФ до третіх країн. Востаннє судно ходило під прапором Джибуті, заходило в порти РФ, Індії та Оману.

За даними Marine Traffic, танкер зараз стоїть на якорі в затоці Мууга на схід від острова Аегна, поруч з ним - два військові кораблі.

Судно вже було санкціоновано за попередню незаконну діяльність як Європейським Союзом, так і кількома країнами (Велика Британія, Канада, Швейцарія). Танкер прямував з порту Сікка в Індії до порту Усть-Луга в РФ, тому вантажу, ймовірно, не було. Під час затримання Транспортна рада перевіряє технічний стан та страхування судна, а також документи своїх членів.

На кораблі перебувають 24 особи. За даними естонської влади, капітан судна є громадянином Китаю та співпрацює зі слідством. Решта членів екіпажу судна, ймовірно, є громадянами М'янми.

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1910762460178489621

Теги: #розмова #естонія #мзс

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