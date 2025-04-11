Інтерфакс-Україна

Події

22:19 11.04.2025

Сибіга провів переговори з міністрами десяти африканських країн на форумі в Анталії - МЗС

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Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з главами МЗС десяти африканських країн під час Анталійського дипломатичного форуму в Туреччині, повідомляється на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України у п’ятницю.

Сибіга зустрівся з представниками Анголи, Беніну, Гамбії, Кот д’Івуару, Мозамбіку, Руанди, Сомалі, Сьєрра-Леоне, Танзанії та Тунісу. Одним із ключових результатів стало встановлення дипломатичних відносин з Сомалі та зміна акредитації послів Гамбії та Мозамбіку, які замість Москви працюватимуть з Туреччини та Німеччини.

Усі африканські країни підтвердили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і її зусиллям на шляху до миру.

"Україна прагне розвивати взаємовигідні відносини з державами Африки та зміцнювати нашу взаємодію з Африканським Союзом… Ми готові розвивати торгівлю та відкривати ринки для наших бізнесів", – наголосив Сибіга.

Джерело: https://mfa.gov.ua/news/andrij-sibiga-proviv-u-antaliyi-peregovori-z-desyatma-derzhavami-afriki

Теги: #африка #сибіга #мзс

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