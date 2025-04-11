Інтерфакс-Україна

Події

20:39 11.04.2025

Умєров обговорив з Кубілюсом забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами

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Умєров обговорив з Кубілюсом забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із Комісаром ЄС з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом, під час якої сторони обговорили посилення обороноздатності України та розвиток оборонної промисловості, повідомляється в телеграм-каналі українського оборонного відомства у п'ятницю.

"Практична складова розмови — механізми забезпечення української армії озброєнням і боєприпасами. Серед інструментів — перспектива спільних закупівель. Вирішено створити спільну робочу групу України та ЄС, яка аналізуватиме можливості реалізації конкретних проєктів у сфері озброєння", - заявив Умєров.

Також сторони обговорили запуск нового європейського механізму інвестування в оборонну промисловість, який дозволить партнерам вкладати ресурси у спільне виробництво критично важливих для нас типів зброї та боєприпасів.

 

 

 

 

Теги: #міноборони #озброєння #єс #забезпечення

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