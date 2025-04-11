Інтерфакс-Україна

Події

18:45 11.04.2025

ССО взяли в полон 14 росіян на Курщині

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Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів, на території Курської області РФ.

Як повідомили у ССО, їх оператори проводили серію спеціальних дій на Курщині. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.

"В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 військовослужбовців противника. Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення. Працюємо далі!", - йдеться в повідомленні.

Теги: #ссо #полонені #курська_область

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