ССО взяли в полон 14 росіян на Курщині

Підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України протягом останніх декількох днів взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів, на території Курської області РФ.

Як повідомили у ССО, їх оператори проводили серію спеціальних дій на Курщині. Під час низки вогневих контактів з противником, воїни змушували ворожі війська здаватися в полон.

"В результаті спланованих та злагоджених дій також було знищено близько 30 військовослужбовців противника. Задачі виконані без втрат. Всі військовополонені вже дають свідчення. Працюємо далі!", - йдеться в повідомленні.