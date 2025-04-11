Україна разом із партнерами працює над досягненням повного припинення вогню – Єрмак

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Україна спільно з країнами-партнерами прагне досягти повного та безумовного припинення вогню, яке відкриє шлях до встановлення справедливого й тривалого миру, повідомляє пресслужба Офісу президента у п'ятницю.

"Про "енергетичне перемир’я" після Кривого Рогу якось навіть говорити складно. Потрібно говорити про повне припинення вогню, дуже чіткий моніторинг і контроль. Важливо, щоб цей контроль забезпечили американці. Із залученням наших європейських партнерів, якщо вони готові", – зазначив Єрмак під час зустрічі "Клубу LB".

На переконання керівника Офісу президента, 30 днів достатньо для того, щоб зрозуміти, чи справді працює припинення вогню.

За його словами, Україна також наполягає на звільненні військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих і переміщених українських дітей.

Єрмак наголосив, що вже відбувається поступова зміна ставлення в тих представників США, які вважали, що з Росією можна знайти компроміс. Адже американські партнери бачать, як держава-агресорка порушує досягнуті домовленості. Саме тому так важливо продовжувати тиск на РФ, зокрема санкційний. Очільник Офісу президента відзначив одностайну позицію європейських країн щодо цього питання на нещодавній зустрічі лідерів у Парижі.

Під час зустрічі наголошувалося, що для гарантування власної безпеки Україна насамперед має покладатися на спроможність своєї армії та вітчизняне оборонне виробництво. Заступники очільника Офісу президента Павло Паліса переконаний, що тільки сучасні Збройні сили виключають агресію проти України.

"Найбільш дієві гарантії безпеки для України – це сучасні Сили оборони з високим ступенем готовності, які гарантують неповторення 24 лютого 2022 року, які за своїми бойовими можливостями виключають агресію проти України", – зауважив Паліса.