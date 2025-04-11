Мінкультури скаржиться на нестачу площ для розміщення евакуйованих музейних цінностей з прифронтових територій

Міністерство культури та стратегічних комунікацій заявляє про нестачу площ, куди б можна було вивозити евакуйовані музейні цінності з прифронтових територій, повідомила перша заступниця міністра Галина Григоренко.

"З початку повномасштабного вторгнення більше 500 тис. одиниць частини державного музейного фонду переміщено або евакуйовано - 63 музейні установи. Приймаючими є 21 музейна установа", - сказала Григоренко на пресконференції у пʼятницю в Києві.

Зокрема, проведено евакуаційні заходи з закладів культури Запорізької, Дніпропетровської, Луганської, Миколаївської, Чернігівської, Полтавської, Одеської, Донецької, Херсонської, Харківської, Сумської областей та м. Київ.

Відзначається, що впродовж останніх тижнів евакуйовано музейні цінності з чотирьох музеїв.

За словами Григоренко, колекції, які зберігаються на прифронтових територіях вищезазначених областей налічують близько 6 млн обʼєктів, і вивезти їх фізично немає куди.

Зокрема, Мінкультури володіє інформацією з областей, які мають евакуювати музейні предмети, щодо потреб в площах, які на сьогодні складають понад 19 тис. куб. м., а можливості в областях, які можуть прийняти евакуйовані предмети складають 500 куб. м.(орієнтовно 900 кв.м).

У звʼязку з цим відомство наразі проводить перемовини з Фондом держмайна (ФДМ) щодо можливості використовувати приміщення, які на сьогодні не є облаштованими як музейні укриття, щоб їх передати на баланс Мінкультури і в подальшому - на баланс музейної установи.

"Першу і другу черги ми вивезли або в межах області, або на більш безпечні території, по третій-четвертій чергам зараз продовжуємо роботу", - заявила Григоренко.

За її словами, зараз готуються до переміщення ще 3 музеї Сумської області; 12 музеїв Харківської області; 7 музеїв в Чернігівській області; в Миколаївській області готуються до переміщення 4 тис. обʼєктів з 7 музеїв, та в Запорізькій області - 3,6 тис. обʼєктів з 4 музеїв.

Як повідомлялося, наприкінці березня у Мінкультури заявили, що більшість музейних цінностей першої та другої категорій державної частини Музейного фонду України перебувають у безпечних сховищах завдяки їхньому переміщенню до інших областей або в межах області, тимчасовому експонуванню в європейських музеях.