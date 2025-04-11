Інтерфакс-Україна

Події

17:46 11.04.2025

Робота над планом ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв триває - представниця ЄК

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Робота над планом ЄС щодо відмови від російських енергоносіїв триває - представниця ЄК

План щодо відмови ЄС від російських викопних енергоносіїв все ще перебуває в роботі, дату його представлення наразі оголосити неможливо, повідомила офіційна представниця Єврокомісії (ЄК) Анна-Кайса Ітконен.

"Робота над пропозиціями для дорожньої карти щодо відмови від російського викопного палива триває. Дорожню карту буде представлено. Я не можу повідомити дату наразі. Ми, звісно, дуже уважно стежимо за цією роботою, і ми хочемо, щоб, коли план буде готовий, він відповідав би своїй меті", - сказала прессекретарка в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Запитання їй поставили у зв'язку з тим, що презентація цього плану була обіцяна на перший квартал року, але її неодноразово переносили.

Теги: #єк #енергоносії

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