Інтерфакс-Україна

Події

17:01 11.04.2025

Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн

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Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу проведуть зустріч 14 квітня в Люксембурзі.

Відповідний порядок денний засідання Ради ЄС з питань закордонних справ оприлюднено на сайті Ради. Початок заплановано о 8:00. Рада відбудеться під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять російську агресію проти України після неформального обміну думками з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в режимі відеоконференції.

Теги: #люксембург #єс #сибіга

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