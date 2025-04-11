Міністри закордонних справ ЄС зустрінуться в Люксембурзі 14 квітня, Сибіга доєднається онлайн

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу проведуть зустріч 14 квітня в Люксембурзі.

Відповідний порядок денний засідання Ради ЄС з питань закордонних справ оприлюднено на сайті Ради. Початок заплановано о 8:00. Рада відбудеться під головуванням високого представника ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять російську агресію проти України після неформального обміну думками з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою в режимі відеоконференції.