У Києві викрито схему виїзду в ЄС за $15 тис.

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Правоохоронці Києва викрили схему нелегального виїзду військовозобов’язаних в Європейський союз та повідомили про підозру чотирьом особам, повідомила Київська міська прокуратура.

"Встановлено, що підозрювані шукали охочих виїхати з України та за $10-15 тис. надавали їм маршрут перетину кордону поза межами пункту пропуску у Закарпатській області. Чоловіків садили у потяг до Ужгорода, де їх зустрічав один зі спільників, селив у готель та інструктував як діяти далі", - йдеться у повідомленні прокуратури у телеграмі у п'ятницю.

Повідомляється, що правоохоронці задокументували причетність підозрюваних до організації виїзду 4 військовозобов'язаних.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру чотирьом особам, які за попередньою змовою організували незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України)", - йдеться у дописі.