Інтерфакс-Україна

Події

13:15 11.04.2025

У суботу в частині України невеликий дощ, вночі заморозки, вдень потеплішає до 7-12°

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У суботу в частині України невеликий дощ, вночі заморозки, вдень потеплішає до 7-12°

У суботу, 12 квітня, погода в Україні стане дещо м'якшою, у південно-східній частині, вночі та вранці і в західних областях невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вночі у західних, Миколаївській та Херсонській областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, на заході та півночі країни переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 0-5°, у більшості західних областей та на південному сході країни температура 1-3° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°); вдень 7-12° тепла.

В Карпатах невеликий сніг, вдень з дощем; температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У Києві 12 квітня без опадів. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Вночі заморозки в повітрі 1-3°, температура вдень близько 10° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії  ім. Бориса Срезневського в Києві 12 квітня найвища температура вдень була  23,8 в 2015р., найнижча вночі  -2,9 в 1928р.

У неділю, 13 квітня, без опадів, лише на південному сході країни невеликий дощ, вночі з мокрим снігом. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, на поверхні грунту заморозки 0-3°; вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°.

У Києві 13 квітня без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 12-14°.

Теги: #прогноз_погоди #укргідрометцентр

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