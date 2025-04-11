Насіров здивований своєю демобілізацією та наполягає на політичній вмотивованості кримінальних справ проти нього

Ексголова Державної фіскальної служби (ДФС) Роман Насіров оприлюднив у п'ятницю відкрите звернення, в якому, між іншим, наполягає на тому, що він, "простий хлопець з Чернігова", добровільно мобілізувався в "звичайну військову частину" та здивований своєю раптовою демобілізацією, також він повторив, що кримінальні справи проти нього мають політичне підґрунтя.

"Звертається до Вас солдат Роман Насіров. Вірніше, військовослужбовцем Збройних Сил я був, як я вже розумію, до вчорашнього дня, доки про це хтось не дізнався і… наказ про мою мобілізацію скасований. Я простий хлопець з Чернігова, зі звичайної родини… Я пішов служити за власним рішенням і бажанням в звичайну Військову Частину, яка виконує завдання на фронті і в Києві – солдатом на посаду сапера. Формально, я міг і не йти на військову службу. По-перше, я батько трьох неповнолітніх дітей, по-друге, нажаль, маю цілу жменю медичних проблем... Не я перший це констатую, що маємо справу з дивним прецедентом: у країні є тисячі мобілізованих громадян з важкими проблемами, обставинами та діагнозами, але накази про їх мобілізацію не скасовують, бо — "не можна". А от по мені чомусь — можна, і все тому, що цього хтось чомусь хотів і на когось натиснули", - написав Насіров на сторінці в соцмережі Facebook.

Він наполягає на тому, що відкриті проти нього кримінальні справи "безпідставні" та "політично вмотивовані".

"Стосовно безпідставних звинувачень. Це політично мотивовані справи. Я не скоював жодних злочинів. Я не осуджений. В справах навіть не можуть сформулювати в чому саме я винен, нема жодних доказів, але їх розпочали в 15-17 роках щоб усунути мене з посади і з 17 року я доказую свою невинуватість. Якщо вже зовсім відверто, то я бачу причини такої реакції: хтось намагається зробити так, що я в чомусь винен. Просто так, за визначенням як керівник Податкової… Коли однієї справи не достатньо - просто з'являється друга. Як кажуть була б людина – справа знайдеться", - зазначив Насіров.

Колишній очільник податкового відомства вказав також, що "цивільно-правова система настільки вже деформована, що час замість прокуратури та судів визнавати винними постами у медіа та соцмережах".

"Вже зараз відсутність доказів заміняється "начебто громадською думкою", яка стає аргументом для суддів при винесені рішень. До речі: саме усвідомлення цих соціальних спотворень і стало однією з тих причин, що додатково спонукала мене одягнути військову форму", - акцентував він.

Як повідомлялось, Вищий антикорупційний суд продовжив термін дії зобов'язань щодо Романа Насірова по справі про хабар. 9 квітня в САП повідомили, що Насіров, обвинувачений у зловживанні службовим становищем разом з екскерівником департаменту ДФС Володимиром Новіковим, на завершальній стадії розгляду справи - судових дебатах - за власною ініціативою мобілізувався до лав ЗСУ. Військова служба правопорядку (ВСП) ЗСУ в ніч на 10 квітня повідомила, що командир в/ч А0139 визнав наказ протиправним та скасував його.

Як повідомлялося, слідство щодо Насірова та керівника департаменту ДФС Новікова було завершено ще у 2017 році. Насіров підозрювався в зловживанні владою і службовим становищем (ст. 364 КК України), у службовій підробці (ст. 366 КК України), скоєній при прийнятті рішень про розстрочення податкових зобов'язань і боргу, а також під час інформування Міністерства фінансів України про відсутність розстрочок, що виходять за межі одного бюджетного року (які надавалися ТОВ "Надра Геоцентр", ТОВ "Фірма ХАС", ТОВ "Карпатнадраінвест"). У травні 2023 року антикорупційні органи передали до ВАКС справу за обвинуваченням Насірова у хабарництві.

Протягом 2015-2016 рр. голова ДФС України одержав на свою користь і на користь третіх осіб понад 722 млн грн неправомірної вигоди за дії, пов'язані із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам розміром понад 3,2 млрд грн.

Як встановило слідство, надання неправомірної вигоди в іноземній валюті ($5,5 млн і EUR21 млн) здійснювалося з використанням низки компаній, зареєстрованих за кордоном, які належали власнику одного з агрохолдингів, а її одержання службовою особою - з використанням підприємств-нерезидентів, контроль над якими здійснював безпосередньо голова ДФС, його радник та інші особи, пов'язані з ним родинними стосунками.

Для перерахування коштів між зазначеними юридичними особами під виглядом надання та одержання позик або постачання продукції підозрюваними також було залучено й інші підприємства-посередники, зареєстровані за межами України. При цьому частина коштів такої неправомірної вигоди була сформована безпосередньо з грошових коштів бюджетного відшкодування ПДВ, конвертованих в іноземну валюту.

Дії колишнього голови ДФС України було кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його радника - за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

У вересні 2023 року ВАКС звільнив Насірова від кримінальної відповідальності за службове підроблення у зв'язку зі спливом строку давності, обвинувачення у зловживанні службовим становищем залишалося.