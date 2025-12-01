Інтерфакс-Україна
Події
23:41 01.12.2025

Білий дім: Ми оптимістично оцінюємо переговори щодо завершення війни в Україні

1 хв читати

Прессекретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована оптимістично щодо можливого завершення війни в Україні.

"Очевидно, ви бачили, Стіве, що вся команда президента, включно зі спеціальним посланцем Віткоффом, держсекретарем Рубіо, віце-президентом і самим президентом, а також держсекретарем Хегсетом, так наполегливо працює над цим, і всі вони дійсно хочуть, щоб ця війна закінчилася", — зазначила Левітт під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Вона уточнила, що буквально вчора представники адміністрації мали "дуже хороші переговори з українцями у Флориді", а спеціальний посланець Віткофф наразі прямує до Росії для продовження переговорів. Левітт підкреслила, що адміністрація застосовує так звану "човникову дипломатію", ведучи діалог на рівних з обома сторонами конфлікту.

За її словами, пункти можливих домовленостей були доопрацьовані, проте деталі переговорів вона залишила на розсуд учасників процесу.

"Ми відчуваємо себе досить добре, і ми сподіваємося, що ця війна може нарешті закінчитися", — додала прессекретар.

Джерело: https://www.youtube.com/live/QwgDZhS289M?si=nEYO_anWFfPV-iFr

Теги: #план #заява #сша

