До дев'яти зросла кількість постраждалих через ракетний удар у Дніпрі

До дев'яти зросла кількість постраждалих через ракетний удар РФ по Дніпру в четвер, повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"У Дніпрі, за уточненою інформацією, через ракетний удар напередодні постраждали 9 людей", - написав він в телеграмі.

Він зазначив, що вранці п'ятниці рятувальники ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок влучання.

Глава ОВА також повідомив, що в четвер ввечері на Дніпропетровщині захисники неба знищили 6 ворожих безпілотників.

По Грушівській громаді Криворізького району агресор поцілив дроном-камікадзе. Пошкоджена лінія електропередач. Також ворожі БпЛА вдарили по Нікопольщині – райцентру та Марганецькій громаді.

Всюди минулося без загиблих і поранених, підкреслив глава ОВА.

Як повідомлялося, ударом РФ по Дніпру в четвер повністю знищено частину складів однієї з провідних на ринку з виробництва та дистрибуції товарів для дому корпорації "Біосфера", є загиблий та поранені співробітники.