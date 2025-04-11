Інтерфакс-Україна

Події

05:31 11.04.2025

Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

1 хв читати

Російські війська в четвер обстрілювали 9 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 113 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 254 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська: здійснено пуск КАБів (38 вибухів), удари FPV дронами (5 вибухів), артилерійські обстріли (15 вибухів), обстріл з РСЗВ (21 вибух), мінометні обстріли (41 вибухів), обстріл НАР (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). Внаслідок знищено нежитлову будівлю.

Юнаківська: ворог бив з РСЗВ (20 вибухів), мінометів (17 вибухів), артилерії (7 вибухів), КАБами (7 вибухів), FPV дронами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Хотінська: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів).

Великописарівська: зафіксовано удари FPV дронами (11 вибухів), мінометні обстріли (11 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), пуск КАБ (1 вибух).

Білопільська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).

Миропільська: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).

Зноб-Новгородська: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Середино-Будська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV дронами (2 вибухи).

Путивльська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34974

Теги: #сумська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:15 11.04.2025
Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

Інтенсивність спроб ворога штурмувати прикордоння Сумщини за тиждень зросла на 30% - ОВА

20:50 10.04.2025
Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

20:46 10.04.2025
Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

09:55 10.04.2025
Окупанти 9 квітня обірвали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

Окупанти 9 квітня обірвали життя чотирьох цивільних у Донецькій області

14:51 09.04.2025
У Костянтинівці та Багатирі Донецької області двоє загиблих під обстрілами РФ

У Костянтинівці та Багатирі Донецької області двоє загиблих під обстрілами РФ

08:53 09.04.2025
"Шахеди" атакували відділення "Укрпошти" в Добропіллі

"Шахеди" атакували відділення "Укрпошти" в Добропіллі

07:58 09.04.2025
Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало четверо людей

Внаслідок ворожих обстрілів Херсонщини постраждало четверо людей

07:39 09.04.2025
Внаслідок атаки РФ у Дніпрі постраждали 15 осіб

Внаслідок атаки РФ у Дніпрі постраждали 15 осіб

07:22 09.04.2025
Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

Впродовж доби окупанти завдали 359 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області

07:22 09.04.2025
РФ завдала два удари КАБ по селищу Золочів

РФ завдала два удари КАБ по селищу Золочів

ВАЖЛИВЕ

Посол ЄС: Дотримуємося плану відкриття всіх переговорних кластерів з Україною цього року

Внаслідок атаки ворожих БПЛА на Житомирщині одна людина загинула, п'ятеро зазнали поранень, серед них – дитина

Посол США Брінк має намір піти у відставку

Зеленський про російські обстріли: Потрібна тактика тиску на РФ, щоб терор і війна припинились

Пріоритет України на засіданні "Рамштайн" це ППО

ОСТАННЄ

ЄС і Китай домовляються про мінімальні ціни на електромобілі з КНР

Перелік вітчизняної с/г техніки по держпрограмі компенсації вартості розширено на 1373 позиції - Мінекономіки

Глава МЗС Фінляндії обговорила з держсекретарем США Рубіо мир в Україні та стримування загрози від РФ

Шість людей загинуло внаслідок падіння гелікоптера в річку Гудзон у Нью-Йорку - ЗМІ

Британський принц Гаррі відвідав Україну з таємним візитом – ЗМІ

Сибіга нагородив президента Асоціації туризму Алачати за проєкт "Міст надії"

Кількість загиблих під час обвалення даху в нічному клубі в Домінікані сягнула 221 особи, пошукові роботи завершено – ЗМІ

Держдеп офіційно підтвердив відставку посла США в Україні Брінк

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено майже 200 окупантів – Генштаб ЗСУ

Зарівна: Ми не можемо обмінювати депортованих дітей на території чи атомні станції

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА