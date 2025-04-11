Росіяни обстріляли 9 громад Сумської області - ОВА

Російські війська в четвер обстрілювали 9 громад Сумської області, повідомляє обласна військова адміністрація.

"Протягом дня росіяни здійснили 113 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 254 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

Краснопільська: здійснено пуск КАБів (38 вибухів), удари FPV дронами (5 вибухів), артилерійські обстріли (15 вибухів), обстріл з РСЗВ (21 вибух), мінометні обстріли (41 вибухів), обстріл НАР (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). Внаслідок знищено нежитлову будівлю.

Юнаківська: ворог бив з РСЗВ (20 вибухів), мінометів (17 вибухів), артилерії (7 вибухів), КАБами (7 вибухів), FPV дронами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи).

Хотінська: росіяни вдарили з мінометів (5 вибухів).

Великописарівська: зафіксовано удари FPV дронами (11 вибухів), мінометні обстріли (11 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), пуск КАБ (1 вибух).

Білопільська: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (1 вибух).

Миропільська: росіяни вдарили з артилерії (6 вибухів), РСЗВ (20 вибухів).

Зноб-Новгородська: ворог бив з артилерії (2 вибухи).

Середино-Будська: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV дронами (2 вибухи).

Путивльська: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).

Джерело: https://t.me/Sumy_news_ODA/34974