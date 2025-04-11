Перелік вітчизняної с/г техніки по держпрограмі компенсації вартості розширено на 1373 позиції - Мінекономіки

Міністерство економіки втретє з початку 2025 року оновило перелік техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, до нього включено ще 1373 нові товарні позиції, що збільшило загальну кількість до 13 283 одиниць української техніки, повідомила пресслужба міністерства.

"У березневому оновленні ми додали 62 позиції, у січневому – понад 100. Зараз маємо найбільше розширення за весь час дії програми — 1373 нові позиції та вісім нових виробників. Це реакція ринку на зростаючий попит і підтвердження ефективності інструментів підтримки. Більше можливостей для аграріїв — більше інвестицій у національну промисловість", — зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

У міністерстві зауважили, що серед нових позицій – сівалки, культиватори, глибокорозпушувачі, борони, обприскувачі та розсадосадильні машини. До оновленого переліку увійшли вісім нових підприємств з Харківської, Полтавської, Тернопільської областей, а також міст Дніпро, Кропивницький і Київ. Водночас 28 уже акредитованих виробників розширили свій асортимент на 722 нові позиції.

Серед акредитованих учасників програми найбільше нових позицій додали підприємства Харківщини (224 позиції), Вінниччини (148), Кіровоградщини (72), міста Дніпро та Дніпропетровщини (69), Київщини (52).

Загалом у програмі 25%-ї компенсації беруть участь вже 152 українські виробники, які підтвердили ступінь локалізації своєї продукції відповідно до урядової постанови №130.

Програма часткової компенсації вартості української агротехніки є одним з ключових інструментів політики "Зроблено в Україні", спрямованої на розвиток національного виробництва, створення робочих місць і підвищення частки переробної промисловості у ВВП, нагадали в Мінекономіки.

Джерело: https://me.gov.ua/News/Detail/fda5f38c-9a82-4587-9260-07388975c258?lang=uk-UA&title=ZroblenoVUkraini