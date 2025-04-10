Інтерфакс-Україна

Події

21:12 10.04.2025

Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

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Умєров обговорив с данським колегою Поульсеном закупівлю української зброї та інвестиції в ОПК

Міністр оборони України Рустем Умєров провів у Брюсселі зустріч з міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном, з яким обговорив подальші кроки з допомоги Україні та координацію безпекової допомоги.

"Ключова тема розмови – спрямування додаткових коштів на закупівлю української зброї та нові інвестиції у спроможності українського ОПК. Особливо прагнемо посилювати співпрацю у сфері БПЛА. Домовилися продовжити контакти щодо реалізації спільних проєктів як в Україні, так і в Данії. Ми готові надавати максимальну підтримку провідним данським компаніям, які прагнуть почати працювати у нашій країні", - написав Умєров у Facebook у четвер.

Він також подякував за "данську модель" фінансування української промисловості, відзначивши, що це ефективний формат співпраці, до якого долучаються все більше країн.

 

 

Теги: #данія #міноборони #опк

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