Міністр оборони Нідерландів: Мир можливий лише в поєднанні з військовою силою

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс зазначає, що мир в Україні можливий тільки в поєднанні з військовою силою, інакше Росія продовжуватиме широкомасштабну агресію.

"У Брюсселі разом з близько 30 країнами ми обговорюємо міцний мир в Україні. Мир можливий лише у поєднанні з військовою силою, інакше Росія продовжуватиме широкомасштабну агресію. Наш спільний інтерес полягає в тому, щоб запобігти подальшій російській агресії в Європі", - написав він в соцмережі Х після зустрічі в рамках "Коаліції охочих" у четвер.

Як повідомлялось, Брекельманс зазначає важливість проведення сьогодні "політичної дискусії" щодо обговорення планів для України в рамках "Коаліції охочих", а також підтримки з боку США цього.

"Я вважаю, що дуже важливо "мати на борту" Сполучені Штати. Але також має бути зрозуміло, який тип місії та що ми вимагаємо від Сполучених Штатів. І це те, що ми також обговоримо сьогодні", - сказав він перед початком зустрічі Coalition of the Willing у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі в четвер.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Джон Гілі і міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню 10 квітня проведуть зустріч Coalition of the Willing.