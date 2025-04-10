Інтерфакс-Україна

Події

15:17 10.04.2025

Китай застерігає від "безвідповідальних зауважень" - ЗМІ

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Китай застерігає від "безвідповідальних зауважень" - ЗМІ

Китай підтвердив підтримку мирних зусиль в Україні та заявив, що сторони повинні уникати "безвідповідальних зауважень", повідомляє Reuters з посиланням на речника Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзяня.

"Я хотів би ще раз підкреслити, що Китай не є ініціатором української кризи, і Китай не є стороною-учасником. Ми є твердим прихильником і активним промоутером мирного врегулювання кризи", - заявив Лінь Цзянь, висловлювання якого наводить агентство, зазначаючи, що представник офіційного Пекіну "явно критикує коментар президента Володимира Зеленського про громадян Китаю, які воюють там за Росію".

Як повідомлялося, президент України у середу заявив, що українська розвідка має інформацію про 155 громадян Китаю, які воюють в Україні. Про це він заявив після захоплення двох громадян Китаю на сході України. Зеленський заявив, що Росія вербувала громадян Китаю через соцмережі, що китайські чиновники знають про це та що Служба безпеки України склала списки імен, дат народження та російських військових частин, куди вони були направлені.

"Ми закликаємо зацікавлені сторони правильно і тверезо розуміти роль Китаю і не оприлюднювати безвідповідальних зауважень", – додав речник МЗС Китаю, не назвавши ні Зеленського, ні інших офіційних осіб.

Китай, який оголосив про "безмежне" партнерство з Росією, намагався позиціонувати себе як гравця в спробах домовитися про припинення війни. Він утримався від критики повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Теги: #україна #китай #військові

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