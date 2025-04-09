Інтерфакс-Україна

Події

20:00 09.04.2025

155 громадян КНР воюють проти українців на території України

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155 громадян КНР воюють проти українців на території України

Відомо, що 155 громадян КНР воюють проти українців на території України, однак їх може бути більше, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, – 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

За словами президента, росіяни вербують громадян КНР, зокрема через соцмережі: Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі, де "руські" розповсюджують рекламні ролики.

"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування - це важливо. Може, є ще і таємне", - додав президент.

Після вербування ці люди прибувають до Москви, де проходять 3-4 доби медичні обстеження, 1-2 місяці – у навчальних центрах.

"Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи "Мир", на яку отримують, відповідно, гроші", - зауважив Зеленський.

Джерело в українській спецслужбі повідомило "Інтерфакс-Україна", що громадяни КНР проходять службу в російських підрозділах, зокрема, в 255-му мотострілецькому полку, 136-ій окремій мотострілецькій бригаді, 4-ій окремій мотострілецькій бригаді, 7-ій військовій базі, 70-му мотострілецькому полку, 85-ій окремій мотострілецькій бригаді, 103-му мотострілецькому полку, 1525-му окремому резервному батальйоні.

Окрім того, більше 10 громадян КНР проходять відбір на військову службу до складу 33 мотострілецького полку 20-тої мотострілецької дивізії

Теги: #зеленський

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