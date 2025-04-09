Відомо, що 155 громадян КНР воюють проти українців на території України, однак їх може бути більше, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Китайське" питання серйозне. Є 155 людей з прізвищами, з паспортними даними, – 155 громадян Китаю, які воюють проти українців на території України. Ми збираємо інформацію, вважаємо, що їх більше, набагато. По цих 155 є паспортні дані, звідки вони, їх китайські документи, вік тощо. Також місця служби: 70-й, 71-й, 255-й мотострілецькі полки тощо", - сказав Зеленський на зустрічі з журналістами.

За словами президента, росіяни вербують громадян КНР, зокрема через соцмережі: Тік-Ток і інші китайські соціальні мережі, де "руські" розповсюджують рекламні ролики.

"Офіційний Пекін про це знає. Росіянами через китайські соцмережі розповсюджуються рекламні ролики про вербування. Не таємне вербування - це важливо. Може, є ще і таємне", - додав президент.

Після вербування ці люди прибувають до Москви, де проходять 3-4 доби медичні обстеження, 1-2 місяці – у навчальних центрах.

"Воюють вони на території України. Отримують міграційні картки, а також картку платіжної системи "Мир", на яку отримують, відповідно, гроші", - зауважив Зеленський.

Джерело в українській спецслужбі повідомило "Інтерфакс-Україна", що громадяни КНР проходять службу в російських підрозділах, зокрема, в 255-му мотострілецькому полку, 136-ій окремій мотострілецькій бригаді, 4-ій окремій мотострілецькій бригаді, 7-ій військовій базі, 70-му мотострілецькому полку, 85-ій окремій мотострілецькій бригаді, 103-му мотострілецькому полку, 1525-му окремому резервному батальйоні.

Окрім того, більше 10 громадян КНР проходять відбір на військову службу до складу 33 мотострілецького полку 20-тої мотострілецької дивізії