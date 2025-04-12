Глава МЗС Нідерландів прибув з візитом до Львова

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Велдькамп прибув із візитом до Львова, у програмі перебування — участь у конференції, робочі зустрічі та діалог про інтеграцію України до ЄС, повідомив мер міста Андрій Садовий у суботу.

"Міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп — сьогодні у Львові. Разом із українською делегацією розпочали візит з вшанування пам’яті полеглих Захисників України. У програмі — участь у конференції, робочі зустрічі та діалог про інтеграцію України до ЄС і зміцнення співпраці між нашими країнами та містами", - ідеться у дописі міського голови у Телеграмі.