Міністр оборони Нідерландів анонсував виділення EUR150 млн на систему I-Hawk для України

Фото: https://x.com/DefensieMin/status/1910691506320458175

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс анонсував виділення EUR150 млн на посилення протиповітряної оборони України.

Таку заяву міністр зробив перед засіданням Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн) в п’ятницю в Брюсселі.

"Масовані російські атаки змусили Зеленського цього тижня закликати посилити протиповітряну оборону. Тому я зараз анонсую EUR 50 млн на ППО (система I-Hawk). Ми також постачаємо F16 і критичну частину системи "Patriot". Ми продовжуємо допомагати Україні рятувати життя", - написав він у соцмережі Х.